Redakce
Ondřej Kovařík
7napsaných článků
7napsaných článků
Francouzský ministr školství Luc Ferry pootevřel jednu z Pandořiných skříněk domácí politiky – reformu školského systému. Vysoké školy by měly pokročit, jak říká, „v procesu modernizace“. Záměr ale naráží na tuhý odpor studentů. Barikády ze židlí a stolů u vchodu do univerzitních budov, před nimiž skanduje hlouček mladých lidí s transparenty v rukou. Takový je v posledních týdnech obrázek některých francouzských měst. Reforma sleduje dva cíle – harmonizovat studijní plány a diplomy s evropskými praktikami a svěřit vysokým školám vyšší míru nezávislosti na centrální administrativě.