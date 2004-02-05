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Ondřej Kovařík

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Tři plus pět plus osm
Zahraničí4 minuty

Tři plus pět plus osm

Francouzský ministr školství Luc Ferry pootevřel jednu z Pandořiných skříněk domácí politiky – reformu školského systému. Vysoké školy by měly pokročit, jak říká, „v procesu modernizace“. Záměr ale naráží na tuhý odpor studentů. Barikády ze židlí a stolů u vchodu do univerzitních budov, před nimiž skanduje hlouček mladých lidí s transparenty v rukou. Takový je v posledních týdnech obrázek některých francouzských měst. Reforma sleduje dva cíle – harmonizovat studijní plány a diplomy s evropskými praktikami a svěřit vysokým školám vyšší míru nezávislosti na centrální administrativě.

Ondřej Kovařík7. 12. 2003

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Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

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