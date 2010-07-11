Ondřej Hausenblas
6napsaných článků
6napsaných článků
Generálka na státní maturity nedopadla dobře. Testy nezvládla zhruba třetina studentů, vláda ale zatím podle všeho trvá na svém: ministr školství prohlásil, že na svém plánu spustit povinné centrální testy příští jaro nic nemění, a ministr financí už zvažuje, jestli nemá stát špatným školám vzít peníze. Jenže realita je prostá: dnešní podoba státních maturit je špatná.
Jak změnit české školství, aby se naše děti uplatnily kdekoli, aby byly rády na světě, aby se v něm vyznaly a uměly nás v stáří uživit? Ministerstvo školství začalo se změnami shora – návrhem školského zákona. Podstatnějším a lépe zvládnutelným nástrojem reformy by bylo zrušení zastaralých a přeplněných osnov. To slibně začalo, nyní však hrozí uvíznutím. Třetím krokem se však ministerstvo zabývat neumí a léta ho odsouvá i dusí: jde o profesní vzdělávání učitelů. Bez moderně uvažujících učitelů však zůstanou změny jen na papíře. Už teď to hrozí. Co je v medicíně samozřejmostí, ve školství schází. Zatímco pacienti se obvykle náramně zajímají, zda je jejich léčba dobrá, u „léčby“ čili výchovy svých dětí se rodiče nijak nenamáhají, aby pochopili, jak učení a vyučování funguje. Bez aspoň trochu informované veřejné kontroly ale vůdcové školství mohou mnohem snáze pokazit i jinak ušlechtilý záměr.
Waldorfské školy mají ve světě málem stoletou tradici, ale u nás směly až dosud fungovat toliko pod statutem experimentu. Letos v červnu Ministerstvo školství ČR prohlásilo experiment za ukončený. Co to znamená? Waldorfské školy ztrácejí speciální statut a musejí svou výuku i organizaci vtěsnat do některých z platných osnov. Jenže to možné není: jejich pojetí i uspořádání výuky je jiné. Kdyby tyto školy verdikt přijaly a předstíraly, že svou praxi do osnov „vecpou“, riskovaly by, že je poškodí nebo zlikviduje první jen trochu školometský inspektor, zpupný starosta nebo závistivý kolega-ředitel odjinud.