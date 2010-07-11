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Redakce

Ondřej Hausenblas

6napsaných článků

Všechny publikované články

Proč zrušit maturity
Téma22 minut

Proč zrušit maturity

Generálka na státní maturity nedopadla dobře. Testy nezvládla zhruba třetina studentů, vláda ale zatím podle všeho trvá na svém: ministr školství prohlásil, že na svém plánu spustit povinné centrální testy příští jaro nic nemění, a ministr financí už zvažuje, jestli nemá stát špatným školám vzít peníze. Jenže realita je prostá: dnešní podoba státních maturit je špatná.

Co je to umět bezobratlé?
6 minut

Co je to umět bezobratlé?

Jak změnit české školství, aby se naše děti uplatnily kdekoli, aby byly rády na světě, aby se v něm vyznaly a uměly nás v stáří uživit? Ministerstvo školství začalo se změnami shora – návrhem školského zákona. Podstatnějším a lépe zvládnutelným nástrojem reformy by bylo zrušení zastaralých a přeplněných osnov. To slibně začalo, nyní však hrozí uvíznutím. Třetím krokem se však ministerstvo zabývat neumí a léta ho odsouvá i dusí: jde o profesní vzdělávání učitelů. Bez moderně uvažujících učitelů však zůstanou změny jen na papíře. Už teď to hrozí. Co je v medicíně samozřejmostí, ve školství schází. Zatímco pacienti se obvykle náramně zajímají, zda je jejich léčba dobrá, u „léčby“ čili výchovy svých dětí se rodiče nijak nenamáhají, aby pochopili, jak učení a vyučování funguje. Bez aspoň trochu informované veřejné kontroly ale vůdcové školství mohou mnohem snáze pokazit i jinak ušlechtilý záměr.

Ondřej Hausenblas18. 4. 2004
Výchovná lekce pro Petru Buzkovou
8 minut

Výchovná lekce pro Petru Buzkovou

Waldorfské školy mají ve světě málem stoletou tradici, ale u nás směly až dosud fungovat toliko pod statutem experimentu. Letos v červnu Ministerstvo školství ČR prohlásilo experiment za ukončený. Co to znamená? Waldorfské školy ztrácejí speciální statut a musejí svou výuku i organizaci vtěsnat do některých z platných osnov. Jenže to možné není: jejich pojetí i uspořádání výuky je jiné. Kdyby tyto školy verdikt přijaly a předstíraly, že svou praxi do osnov „vecpou“, riskovaly by, že je poškodí nebo zlikviduje první jen trochu školometský inspektor, zpupný starosta nebo závistivý kolega-ředitel odjinud.

Ondřej Hausenblas27. 7. 2003

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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