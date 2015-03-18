Ondřej Formánek

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S britským sociologem o globální změně klimatu, hodnot a roli Evropské unie v budoucím světě
Dráha budoucnosti má jet rychlostí přes 1200 kilometrů v hodině. Už teď rychlovlaky ujedou přes tři sta kilometrů v hodině. I v Česku existují plány - z Prahy do Brna za hodinu.
S britským sociologem Anthonym Giddensem o globální změně klimatu, hodnot a roli EU v budoucím světě
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