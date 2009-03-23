Nataša Dudinská
11napsaných článků
11napsaných článků
Půldruhého měsíce po volbách Izraelci stále s napětím čekají, jaké bude složení nové vlády. Jmenovaný premiér Benjamin Netanjahu sice sliboval koalici národní jednoty, ale teď se zdá, že vláda bude složena jen z jeho Likudu a menších náboženských či nacionalistických stran.
Stále více a konkrétněji se blíží událost pro Izrael věru historická – první stažení armády a osadníků z území patřících ke Svaté zemi. Za tři měsíce začne odsun z pásma Gazy a přípravy běží naplno. Parlament schválil zákon o kompenzacích, armáda vypracovává operační plány, policisté se fyzicky i psychicky chystají na odsun osadníků a evakuační správa pro ně hledá nová bydliště. Na intenzitě ale nabírají i protesty. Není divu, vždyť jde o akci s dalekosáhlými důsledky pro celý region. Většina z osmi a půl tisíce osadníků, které čeká životní změna, si však stále ještě odmítá připustit, že evakuace skutečně proběhne.
Jeruzalém právě zahájil oslavy svého třítisíciletého výročí, které budou probíhat celý rok. Jeruzalém je ovšem také městem symbolů tří náboženství. Proto se v něm koncem srpna konalo setkání významných představitelů židovství, křesťanství a islámu.