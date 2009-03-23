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Nataša Dudinská

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Nepřijde-li boží zásah
Zahraničí6 minut

Nepřijde-li boží zásah

Stále více a konkrétněji se blíží událost pro Izrael věru historická – první stažení armády a osadníků z území patřících ke Svaté zemi. Za tři měsíce začne odsun z pásma Gazy a přípravy běží naplno. Parlament schválil zákon o kompenzacích, armáda vypracovává operační plány, policisté se fyzicky i psychicky chystají na odsun osadníků a evakuační správa pro ně hledá nová bydliště. Na intenzitě ale nabírají i protesty. Není divu, vždyť jde o akci s dalekosáhlými důsledky pro celý region. Většina z osmi a půl tisíce osadníků, které čeká životní změna, si však stále ještě odmítá připustit, že evakuace skutečně proběhne.

Nataša Dudinská15. 5. 2005

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