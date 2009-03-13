Michal Thim

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Turecký premiér odsoudil izraelskou akci v Gaze a jeho popularita mezi arabskou populaci Blízkého východu strmě stoupla. To pochopitelně vyvolalo otazníky nad prozápadním směřováním Turecka.
Odpověď na výše položenou otázku by mohla znít: dvě pandy. Alespoň na Taiwanu a pro zhruba tu polovinu tamější populace, která usiluje o nezávislost ostrova na pevninské Číně.
Odstup téměř tří měsíců od vypuknutí konfliktu mezi Gruzií a Ruskem umožňuje alespoň dílčí zhodnocení dopadů konfliktu.
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