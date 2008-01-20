Michal Singer
7napsaných článků
7napsaných článků
Ústav pro kulturně výchovnou činnost (zařízení ministerstva kultury), který podle mého názoru nikdy nikdo nepotřeboval a o kterém jsem se domnívala, že už neexistuje, nás překvapil novou iniciativou. Zaslal nám pozvánku (s přiloženou poukázkou na peníze) na pozoruhodný seminář.
19. března otiskly Učitelské noviny text novely školského zákona č. 29/ současně s výzvou, aby písemné připomínky k jejímu znění byly ministerstvu školství zaslány do 25. 3. Odborům školství na všech úrovních byl text zaslán 12. 3. s žádostí o připomínkování do druhého dne.