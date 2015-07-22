Michal Šimečka
5napsaných článků
5napsaných článků
Jak řešit migrační krizi aneb V čem se mýlí think-tank Evropské hodnoty
Gideon Rachman je hlavním politickým komentátorem nejprestižnějšího evropského deníku Financial Times a patnáct let komentoval globální dění i pro týdeník The Economist. Zažil už tedy leccos, ale poslední světové události jsou rozbouřené natolik, že už prý ani neví, čemu se věnovat dřív. Například o evropské krizi tvrdí, že by bylo lepší nechat padnout euro než celou Evropskou unii.