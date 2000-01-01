Michal Blažek
9napsaných článků
9napsaných článků
Na Ústředním hřbitově v Brně či Pomník obětem reakčního teroru v roce 1951 v Babicích a jiná sochařská dílka Miloše Axmana propaguje Zdeněk Čubrda ve své knize z roku 1988. Jeho společník, vídeňský galerista Peithner-Lichtenfels, věděl, že Čubrda byl v lednu mezi prvními vyhozen z ministerstva kultury, ale po jeho pověsti nepátral.
V depozitáři Českého fondu výtvarných umění v Louňovicích pod Blaníkem se to hemží skicami k realizovaným monumentům uplynulého dvacetiletí. Jak je možné, že již jednou investorem stavby zaplacené náčrty byly vzápětí vykupovány podruhé, a to za fantastické ceny - řádově desetiticíce až statisíce?
Dne 29.3. bylo v Mánesu opět horko. Úředníci ministerstev a České národní rady totiž bez vědomí nyní již řádně zvolených reprezentantů výtvarníků formulují, předkládají a nechávají schvalovat zákony, které z ekonomického hlediska v praxi znamenají likvidaci malířství a sochařství v českých zemích.
Obavy z rychleného znovuosazování soch TGM se plně potvrdily v Hodoníně. Podstavec z tvrdého leštěného světlého kamene by se hodil spíše pod vůdce "zvláštního ražení" Gottwalda či Stalina, s nimiž nebyla nikdy žádná rozumná řeč, natož polemika, možná.