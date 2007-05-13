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Matyáš Zrno

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Krajina po Bouři
Zahraničí10 minut

Krajina po Bouři

Dva tisíce děl, minometů a raketometů zahájilo palbu 4. srpna 1995 ve tři hodiny v noci. V pět hodin vyrazily do útoku stovky tanků a 80 000 mužů prvního sledu. Dalších 120 000 vojáků bylo připraveno ve druhém a třetím sledu. Armáda krajinských Srbů se proti takové převaze nezmohla na odpor. Vojáky zachvátila panika, opouštěli pozice a snažili se zachránit své rodiny. Do tří dnů bylo dobojováno. Takzvaná Republika srbská Krajina (RSK), vyhlášená na jedné třetině chorvatského území, přestala existovat. 200 000 Srbů v dlouhých kolonách prchalo přes hranice do Bosny a dále do Srbska. Stovky civilistů zemřely. 20 000 domů chorvatští vojáci vypálili. Mnohasetleté srbské osídlení Krajiny přestalo existovat během čtyř dnů.

Matyáš Zrno7. 8. 2005
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