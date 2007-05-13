Matyáš Zrno
16napsaných článků
16napsaných článků
„Ratko Mladić je úplně sám, a je tedy jen technická otázka, kdy bude odhaleno místo, na kterém se skrývá.“ Tak okomentoval srbský premiér Vojislav Koštunica fakt, že Srbsko opět (už pošesté) nesplnilo lhůtu Evropské unie pro zatčení bývalého velitele armády bosenských Srbů.
Slobodan Milosević leží pohřben na zahradě domku v rodném Požarevaci, ale s jeho dědictvím se Srbové budou potýkat ještě dlouho. Leccos naznačuje i postoj menšinové vlády, jejíž parlamentní osud závisí na podpoře Miloševićových socialistů.
Sobotní smrt Slobodana Miloseviće nebyla jedinou smrtí, která minulý týden postihla mezinárodní soudní tribunál v Haagu. V pondělí se ve své cele oběsil Milan Babić, v 90. letech lídr vzbouřených chorvatských Srbů a prezident tzv. Republiky srbská Krajina.
Dva tisíce děl, minometů a raketometů zahájilo palbu 4. srpna 1995 ve tři hodiny v noci. V pět hodin vyrazily do útoku stovky tanků a 80 000 mužů prvního sledu. Dalších 120 000 vojáků bylo připraveno ve druhém a třetím sledu. Armáda krajinských Srbů se proti takové převaze nezmohla na odpor. Vojáky zachvátila panika, opouštěli pozice a snažili se zachránit své rodiny. Do tří dnů bylo dobojováno. Takzvaná Republika srbská Krajina (RSK), vyhlášená na jedné třetině chorvatského území, přestala existovat. 200 000 Srbů v dlouhých kolonách prchalo přes hranice do Bosny a dále do Srbska. Stovky civilistů zemřely. 20 000 domů chorvatští vojáci vypálili. Mnohasetleté srbské osídlení Krajiny přestalo existovat během čtyř dnů.