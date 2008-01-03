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Redakce

Martina Křížková

7napsaných článků

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Důvěru místo Arafády
Téma22 minut

Důvěru místo Arafády

V úterý skončila válka. Tak lze charakterizovat setkání lídrů Izraele, Palestiny, Egypta a Jordánska v egyptském Šarm aš-Šajchu a tam vyhlášené příměří pro Svatou zemi. Po více než čtyřech letech krveprolití a více než čtyřech tisících mrtvých. Příliš troufalé tvrzení? Dost možná. Vždyť nikdo neví, jestli zítra, pozítří či za týden někoho nezabije raketa z pásma Gazy, kulka neurotického osadníka na Západním břehu nebo sebevražedný terorista ze sousední lokality. Ale jedno je jisté: Palestinskému vedení Mahmúda Abbáse se přes ojedinělé přetrvávající incidenty podařilo přesvědčit Izraelce i svět o tom, oč se v jiném kontextu a rozměrech marně snaží Stanislav Gross – myslím to upřímně. Právě od toho, nikoli od formálních projevů, ceremoniálů či slavnostních podpisů, se odvíjejí i naděje na mír ve Svaté zemi. Podívejme se na příběh druhé intifády. Je to vlastně příběh zápasu o důvěru.

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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