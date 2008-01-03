Martina Křížková
7napsaných článků
7napsaných článků
V úterý skončila válka. Tak lze charakterizovat setkání lídrů Izraele, Palestiny, Egypta a Jordánska v egyptském Šarm aš-Šajchu a tam vyhlášené příměří pro Svatou zemi. Po více než čtyřech letech krveprolití a více než čtyřech tisících mrtvých. Příliš troufalé tvrzení? Dost možná. Vždyť nikdo neví, jestli zítra, pozítří či za týden někoho nezabije raketa z pásma Gazy, kulka neurotického osadníka na Západním břehu nebo sebevražedný terorista ze sousední lokality. Ale jedno je jisté: Palestinskému vedení Mahmúda Abbáse se přes ojedinělé přetrvávající incidenty podařilo přesvědčit Izraelce i svět o tom, oč se v jiném kontextu a rozměrech marně snaží Stanislav Gross – myslím to upřímně. Právě od toho, nikoli od formálních projevů, ceremoniálů či slavnostních podpisů, se odvíjejí i naděje na mír ve Svaté zemi. Podívejme se na příběh druhé intifády. Je to vlastně příběh zápasu o důvěru.