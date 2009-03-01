Martin Nodl
6napsaných článků
6napsaných článků
Nejnovější kniha jedné z nejplodnějších soudobých českých historiček Mileny Lenderové A ptáš se, knížko má… se noří naopak do světa žen. Jsou to však ženy ve svých úvahách, hodnotách i výrazových prostředcích formované především právě světem těch osvícených mužů, kteří na ženy hleděli jako na objekty systematického vzdělávání.
Jean-Claude Schmitt (1946) měl štěstí, které historika potká jen jednou za život. Na základě krátkých mravoučných pojednání dominikána Štěpána z Bourbonu ze 13. století se mu podařilo vypátrat příběh plný rituálů, pověrečných praktik a prastarých kultů, jež měly navrátit nemocným dětem ztracené zdraví a vyrvat je z moci ďábla. Popsal ho v knize Svatý chrt.