Martin Kohout
7napsaných článků
7napsaných článků
Billboardy téměř nevyhnutelně patří ke každé větší kampani, ta politická se však liší v tom, že hesla na plakátech zhusta nenesou pravdu, pokud nejde přímo o lež.
Po lžích a dezinformacích coby zbraních v předvolebním čase pátral v Respektu 17/2010 redaktor Jan Brabec (Oni tomu věří), Martin Kohout se šel podívat na billboardy ven mezi lidi s kamerou.
Karlův most v Praze se opravuje a jak známo, vyměňují se některé kameny v původním zdivu. Jak dále známo, likvidace historických nerostů v drtičce na věky věků vyvolala zájem mezinárodní památkářské komunity a českou metropoli kvůli tomu navštívili i inspektoři UNESCO. Jak to vypadá, když se student FAMU rozhodne jít na vlastní pěst pátrat po osudech částí mostu a rozplést síť protokolů a památkářských zápisů, se můžete podívat na tomto videu.
Před sto padesáti lety vznikl v Praze tajemný, striktně pánský spolek Šlarafie. Svými obřady se podobal zednářským lóžím, sdružoval však recesisty soupeřící argumenty, vtipem, řečnickými obraty – a všechno jen v němčině. Po listopadu 1989 se šlarafové v Česku zase začali dávat dohromady. Jak na tom dnes jsou, do toho můžete nahlédnout v tomto videu. Podrobnosti celého dobrodružství popisuje v Respektu 4/2010 redaktorka Bára Procházková.
Zpráva, že 21. prosince 2012 nastane – opět – konec světa, už stačila vyvolat solidní globální poplach. Respekt se tématu věnuje v posledním vydání tohoto roku. Redaktor Petr Třešňák mluvil o důvodech obliby katastrofických vizí s filosofem Zdeňkem Kratochvílem a esoterikem, majitelem úspěšné stránky www.osud.cz, Jiřím Maškem. Ukázka tady.
Americký týdeník Time a německý Der Spiegel nazvaly právě končící desetiletí „dekádou z pekla.“ Sumarizují dvě světové ekonomické krize, 11. září, následné další teroristické útoky, nárůst extremismu, velké přírodní katastrofy. Záporné hodnocení prvních deseti let 21. století se však týká hlavně Ameriky a Asie. Česko si naopak prožilo celkem šťastný příběh. Co bylo, tady i ve světě, a co bude, o tom mluví komentátor Respektu Jan Macháček.
20. listopadu 1989 vyšlo první číslo Respektu. Ve srovnání se západními periodiky jsou dvacetiny časopisu, který sledujete, ničím. V mikro pohledu této země je to ale dost. Respekt je téměř na den stejně starý jako svobodné Česko. Důvod slavit jsme proto měli dvojnásobný. Stalo se tak před několika dny v pražské vinotéce Wines Home. Pro zájemce – podívejte se.