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Redakce

Martin Kohout

7napsaných článků

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Čekání na kámen číslo 202

Karlův most v Praze se opravuje a jak známo, vyměňují se některé kameny v původním zdivu. Jak dále známo, likvidace historických nerostů v drtičce na věky věků vyvolala zájem mezinárodní památkářské komunity a českou metropoli kvůli tomu navštívili i inspektoři UNESCO. Jak to vypadá, když se student FAMU rozhodne jít na vlastní pěst pátrat po osudech částí mostu a rozplést síť protokolů a památkářských zápisů, se můžete podívat na tomto videu.

Martin Kohout4. 3. 2010
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Rytíři slov se vracejí

Před sto padesáti lety vznikl v Praze tajemný, striktně pánský spolek Šlarafie. Svými obřady se podobal zednářským lóžím, sdružoval však recesisty soupeřící argumenty, vtipem, řečnickými obraty – a všechno jen v němčině. Po listopadu 1989 se šlarafové v Česku zase začali dávat dohromady. Jak na tom dnes jsou, do toho můžete nahlédnout v tomto videu. Podrobnosti celého dobrodružství popisuje v Respektu 4/2010 redaktorka Bára Procházková.

Martin Kohout22. 1. 2010
Jan Macháček s bombou v redakci
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Macháček: Žádné pekelné roky

Americký týdeník Time a německý Der Spiegel nazvaly právě končící desetiletí „dekádou z pekla.“ Sumarizují dvě světové ekonomické krize, 11. září, následné další teroristické útoky, nárůst extremismu, velké přírodní katastrofy. Záporné hodnocení prvních deseti let 21. století se však týká hlavně Ameriky a Asie. Česko si naopak prožilo celkem šťastný příběh. Co bylo, tady i ve světě, a co bude, o tom mluví komentátor Respektu Jan Macháček.

Martin Kohout17. 12. 2009

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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