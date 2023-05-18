Marek Uhlíř

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Nový ministr školství Mikuláš Bek oznámil, co chce v příštích dvou a půl letech dělat + SOUHRN
Bude-li si chtít atomová energie alespoň udržet svůj význam, musí přijít s novou a levnější technologií
Před třiceti lety skončilo bizarní drama únosu rodiny Schildovy
Před třiceti lety šla ke dnu legenda rozhlasu bez licence
Novozélandský spor o maorskou ústavu není dodnes vyřešen
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