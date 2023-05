Nástup Jezulátka: Brzké překročení limitu oteplení o 1,5 stupně je stále pravděpodobnější

Geoffrey Hinton • Autor: REUTERS

Pozornost světových médií nepřestává budit středeční oznámení Světové meteorologické organizace (WMO), že se planeta s velkou pravděpodobností poprvé ohřeje o více než 1,5 ºC již během následujících pěti let. Příčinou je jednak neustále rostoucí množství skleníkových plynů v ovzduší, jednak jev El Niňo, který by měl začít během letoška a vést k sérii několika teplých roků po sobě. Nepůjde zatím o trvalé překročení zmíněného teplotního limitu, který je důležitý pro plnění pařížské klimatické dohody, přesto jde o další varovný znak rychlosti klimatických změn.

Podle zprávy WMO je pravděpodobnost, že nás do roku 2027 čeká nejteplejší rok za celou dobu meteorologických měření a že zmíněný teplotní limit bude překročen alespoň na jeden rok, větší než poloviční, konkrétně 66 procent. Trvale by měl být limit překonán někdy během příští dekády, čemuž státy v rámci pařížské dohody chtěly zabránit, stále očividnější však je, že se to nejspíš nepodaří. Trvalé překročení limitu může mít kromě známých důsledků, například silnějších a častějších bouří či povodní nebo vyhynutí prakticky všech korálů, také důsledky, jež přesně předpovědět neumíme: například nevratné roztání grónského ledovce či úniky metanu z permafrostu, které by klimatickou změnu dále akcelerovaly.

Poslední tři roky ovlivňoval počasí klimatický jev La Niňa, který planetu ochlazuje. Letos by jej měl vystřídat jeho protějšek El Niňo (Jezulátko), kdy v Pacifiku zeslábnou pravidelné větry ženoucí teplou vodu směrem k Asii, takže se hromadí u pobřeží Ameriky. Nastávající „Jezulátko“ má být i kvůli postupující klimatické změně mimořádně silné. Výsledkem mohou být kromě rekordních teplot také sucha v Amazonii, Austrálii a Indonésii a naopak velké množství srážek v severních oblastech planety včetně severní Evropy.

Pršet má také v oblasti suchem často sužovaného Sahelu, pásu jižně od Sahary. Nemusí to ale být dobrá zpráva, protože oblast během podobných meteorologických výkyvů trápí naopak katastrofální povodně. Teplejší počasí rozkolísané „Jezulátkem“ může nepříjemně ovlivnit i další oblasti Evropy, kde hrozí vlny veder, sucha i záplavy, jaké právě pozorujeme v severní Itálii. Martin Uhlíř

Pokračují ruské vzdušné údery proti Ukrajině - v noci na čtvrtek proběhla již devátá vlna od začátku května. Zásah průmyslového komplexu v Oděse si vyžádal jeden lidský život, rakety mířily i na Kyjev a další města. Cílem opakovaných útoků je zřejmě vyčerpat ukrajinskou protivzdušnou obranu a zničit systémy Patriot dodané ze Západu. Uběhlo přesně sto let od zahájení rozhlasového vysílání v českých zemích a na Slovensku, Český rozhlas přichystal na čtvrteční večer oslavu v Riegerových sadech. Kolumbie očekává další zprávy o osudu čtyř dětí, které možná přežily havárii malého letadla v pralese před dvěma týdny. Podle prezidenta Gustava Petra se je podařilo najít, ale to armáda nepotvrzuje. Těla dětí ve věku od jednoho roku do 13 let nebyla nalezena v kabině havarovaného letadla, zato se podařilo objevit známky lidské přítomnosti v okolní džungli. Podle mluvčí ruské diplomacie Moskva podnikne odvetné kroky, pokud bude Česko žádat zpětně nájem za tři roky za pozemky, které využívá ruské velvyslanectví v ČR. Může k nim patřit například ukončení bezplatného užívání ruských pozemků pod Českým domem v Moskvě. Podle zpěváka Stinga hudebníci čelí výzvě bránit své dílo proti rostoucímu počtu písní napsaných umělou inteligencí. Lídr turecké opozice Kemal Kiliçdaroglu před druhým kolem voleb přitvrdil: prohlásil, že bude-li zvolen prezidentem, pošle z Turecka domů všechny nelegální migranty. Bývalý středočeský hejtman David Rath v úterý opustil brněnskou věznici. Soud mu loni v červnu ve druhé větvi kauzy manipulací při zadávání zakázek o rok prodloužil dříve uložený sedmiletý trest. Svaz pacientů oznámil, že ho jmenuje pacientským ombudsmanem pro celé Česko. Hladiny rozvodněných toků na východě Česka kulminovaly a v noci začaly klesat. Česko čeká víkend s teplotami přes 20 stupňů Celsia, v neděli může být až 26 stupňů Celsia. Jakuba Jaška, který měl na sobě na pražské březnové protivládní demonstraci nášivky s písmenem Z a logem Wagnerovy skupiny, potrestal soud půlroční podmínkou s odkladem na dva roky a na rok mu zakázal pobyt na území Prahy. Nový slovenský premiér Ľudovít Ódor pojede na první zahraniční cestu asi do Německa, Česko v pátek navštíví šéf diplomacie Miroslav Wlachovský.

