Karel Cudlín
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310napsaných článků
Očima fotografa Karla Cudlína
Dvaadvacet kilometrů od města Pervomajsk, vzdáleného 300 km jižné od Kyjeva, se rozkládá bývalá sovětská raketová základna. Atomové zbraně Ukrajina od devadesátých let minulého století nemá. Ze základny se tak stalo muzeum. Provázejí zde bývalí důstojníci sovětské armády. A chrlí na návštěvníky množství dajů, včetně toho, kolik rakety s jadernými hlavicemi mohly zničit měst a zemí.
"V Pavlu Landovském bylo vždy něco víc než na povrchu viditelný obhroublý primitivismus. Nebyl jen Boháčkem, sládkem z Audience či majorem Terazkym. Ten, kdo viděl loňský dokument Hoteliér, pochopil, že pod vší tou hrubostí byla spousta něhy a nejistoty. Češi svého Lanďáka tolik milovali a nenáviděli proto, že by chtěli být v obojím jako on," napsal v nekrologu Kamil Fila.