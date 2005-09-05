Redakce
Julek Neumann
17napsaných článků
17napsaných článků
V pátek ráno všechny britské listy svorně papouškovaly floskuli o „historickém“ třetím funkčním období Labouristické strany a jejího lídra Tonyho Blaira. Novináři počítali, k jakému datu se Blair stane nejdéle sloužícím premiérem v britských dějinách. Ten sice – ve volbách, jež si dal ke svým 52. narozeninám – rozhodně zaznamenal úspěch, ale s jeho radostí z vítězství se mísilo zcela zjevné roztrpčení. Naoko jsme zaznamenali vítězství, ale triumf to rozhodně nebyl.