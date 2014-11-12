Jiří Leschtina

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Proč prezident odmítá jmenovat profesorem ředitele Národní galerie Jiřího Fajta
Strana levicových ideálů přivádí k moci již druhou extremistickou stranu a legitimizuje krajní pravici
Kam vše může dojít, když společenské změny vede strana, jež má v čele vůdce s narůstajícím sklonem k autoritářství
Z tajů oligarchické kuchyně: jak usilovat o masivní rozšíření politického a ekonomického impéria jednou ranou
Způsob, jímž v Českém rozhlase mluvil, je nepřijatelný nejen vzhledem k prostředí, ale především k jeho funkci
Ať již vznikne jakákoli koalice, spíš bude výnosnou akvizicí skutečných vítězů z podnikatelského polosvěta
Komunální volby vliv hnutí ANO posílily, ale zároveň zvýšily i možnosti obrany proti případnému zneužívání moci
Vysvědčení od Rekonstrukce státu: Politici se víc bojí nezávislých sdružení než stranické konkurence
Radmila Kleslová byla a zůstává blízkou přítelkyní Andreje Babiše
Budou komunální volby pokračováním protestu proti zavedeným stranám a koalicím?
Kdo jiný než čeští politici by měl rozumět tomu, že přítomnost ruských jednotek na Ukrajině je agresí
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