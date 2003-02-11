Jiří Jonáš

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Finanční krize postihla od poloviny roku 1997 jako domino jednu zemi za druhou. Prvním průvodním znakem krize byly dramatické poklesy cen akcií a měnových kurzů, obvykle v rozsahu 50-70 % proti jejich hodnotám před vypuknutím krize.
Když na počátku roku 1995 vypukla finanční krize v Mexiku, ekonomové i politici analyzující tuto epizodu upozorňovali, že země jihovýchodní Asie se nacházejí ve zcela odlišné situaci a že jim nebezpečí podobné finanční krize nehrozí.
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