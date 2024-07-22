Jiří Hájíček
13napsaných článků
13napsaných článků
Slovenská prozaička vydala knížku ve výrazném růžovém přebalu, obsah ale není žádná „růžová knihovna“ pro slečny. Ač je hlavně o dětech, není pro děti. Piata loď je próza, která se místy hodně zařezává do masa, byť je vyprávěná převážně z perspektivy dvanáctileté holky.
Americký spisovatel Philip Roth píše jak o život a vydává poslední dobou jednu knihu ročně. Román, který vyšel loni v českém překladu pod názvem Jako každý člověk, je hodně „funerální“, ale ještě víc připomíná chorobopis.
Stieg Larsson vytvořil akční hrdinku, která prochází jeho detektivní trilogií Milenium. Start mladé hackerky v prvním dílu, který nese název Muži, kteří nenávidí ženy, je skutečně ostrý. A Larsson umí psát, ani po pěti stech stranách mu nedojde dech. Jak to dělá...?