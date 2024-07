Neutajený i utajený výsadek Glucinium

Letos v létě je to 80 let od seskoku čtyř parašutistů na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Operace s krycím názvem Glucinium patří do poslední, třetí vlny výsadků, které během druhé světové války organizovalo československé exilové ministerstvo národní obrany ve Velké Británii. Výsadek tehdy bohužel nezůstal utajen a nesplnil své zpravodajské a sabotážní úkoly v jižních Čechách. Víceméně skryt byl přitom dlouhá léta po roce 1948, podobně jako jiné odbojové akce režírované z Londýna.