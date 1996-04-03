Jefim Fištejn
7napsaných článků
7napsaných článků
Pře o smysl nejnovějších národních dějin lomcuje Německem a není bez zajímavosti a poučného merita pro nás. Popud zavdala výzva "8. květen 1945 - Proti zapomnění". Zde je úplný text výzvy:V zásadě zůstává 8. květen 1945 pro každého z nás nejtragičtějším a nejproblematičtějším paradoxem. Proč asi?
Trestní výprava moskevských vojenských hlavounů do Čečenska degradovala v potyčky okresního formátu. Na podhorských bojištích sotva lze očekávat překvapivějších zvratů a každé další úvahy o vlivu zimního tažení na celoruskou situaci váznou bez vytřídění a zhodnocení již známých dopadů. Některé z nich stačí posbírat z povrchu a pojmenovat.