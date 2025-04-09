Jaromír Plíšek
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19napsaných článků
Na základě výzvy k podpoře studentů a dělníků, stávkujících v rumunské Timisoaře za změnu politického a hospodářského vedení země (Respekt 1,2/91), vypravilo Koordinační centrum Občanského fóra do Timisoary dvě dodávková auta s trvanlivými potravinami a vitamíny, zakoupenými z loňských sbírek na pomoc Rumunsku.
Právě před rokem sváděli obyvatelé rumunské Timišoary zoufalý a urputný zápas s jedním z nejkrutějších režimů na světě. 20.prosince 1989, po čtyřech dnech, kdy obyvatelé města stáli s holýma rukama proti policii, Securitate, armádě a oddílům horlivých stranických aktivistů, přešlo město do rukou obyvatelstva.