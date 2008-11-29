Jana Hybášková
6napsaných článků
6napsaných článků
Technicky je české předsednictví připraveno. 2200 jednání zná své sály a tlumočníky. Tým velvyslankyně Vicenové funguje evropsky dobře. Praha, Lichtenštejnský palác i obědy v Černínu udělají své, o Krumlově nemluvě. S obsahem je to složitější.
Základna u Murmansku pomohla nacistům při útoku na Norsko. Sovětská NKVD měla participovat při konečném řešení, snížit účast Židů ve státní správě, omezit jejich působení v kultuře a vzdělávání. V letech 1940 a 1941 Rusko zásobovalo nacisty obilím a ropou. Molotov odsoudil boj proti nacismu jako zločin