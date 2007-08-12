Jana Havligerová
7napsaných článků
7napsaných článků
Czechs' spending in September was low, analysts announced Wednesday. Declining retail revenues prove it. Have people become defiant in the face of monstrous price increases by food producers in the last couple of months?
Centrální banka otočila o sto osmdesát stupňů a postoj kabinetu podporuje stejně vehementně, jako když před časem přijetí eura propagovala. Argumenty, které vládní politici a centrální bankéři používají, vedou k jedinému závěru: koruna budiž zachována co nejdéle…