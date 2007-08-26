Jan Šinglovič

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Nevím, ale každopádně to mi to přináší výhody. Po dobu své nepřítomnosti v republice, resp. EU jsem si nebyl nucen platit zdravotní pojištění.
Zdálo by se, že kromě lepších banánů a kořenů kasavy nic nenajdeme. Odpověď však bude pro mnoho z vás překvapivá. Jedná se o mobilní komunikaci, respektive roaming.
Během své cesty do západoafrické Guinea-Bissau jsem mohl posoudit jak v praxi funguje spolupráce moderní medicíny a tradičního léčitelství.
Zapínám zprávy, CNN hlásí vraždy v Iráku, jadernou bombu v Íránu, protesty kast v Indii a 6200 mrtvých v Indonésii. Po takovém budíčku se hned lépe vstává…
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