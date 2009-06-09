Jan Fingerland
19napsaných článků
19napsaných článků
Výprava za králem Davidem vede mimo jeruzalémské hradby. Jediným zdrojem vody v celé oblasti byl ve zmíněné době Gíchonský pramen – a ten ležel na úpatí úzkého výběžku pod Chrámovou horou. Tento úzký podlouhlý vrch je dnes znám jako Davidovo město. Zda tu ovšem bydlel sám král, případně kde, nikdo nevěděl, přestože v těchto místech kopala už celá řada týmů.
Libyjské úřady viní pět bulharských zdravotnic z úmyslného šíření viru HIV mezi dětmi. Vypadá to na veliký obchod státu s lidskými životy, jaký nemá ve 21. století obdoby. Jako bychom se vrátili o stovky let zpátky, do doby, kdy severoafričtí piráti zajímali křesťanské námořníky a pak je prodávali zpět jejich panovníkům.