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Když katarský šejk Al Thání vyzval v listopadu Západ na souboj, jako zbraň si zvolil globální zpravodajské televize, takzvané 24-news.
Katarská televizní síť Al-Džazíra prolomila regionální tabu, podle kterého se s Izraelci nemluví.
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