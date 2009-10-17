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Redakce

Ivo Bystřičan

13napsaných článků

Všechny publikované články

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Vyučování o věčných časech

Dvacetileté výročí pádu komunismu se v Česku pojí se silným antikomunistickým hnutím. I učitelé dějepisu se na seminářích učí, jak učit o komunismu své žáky. Jsou tyto semináře krokem k politizaci školství, anebo cesta, jak žákům zprostředkovat složitou soudobou historii přístupným způsobem? Respekt se vydal na ostravské Gymnázium Olgy Havlové, kde proběhl seminář o didaktice dějin politických procesů 50.let.

Ivo Bystřičan17. 10. 2009
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Proč nenechat Gruzii ve štychu

Gruzie loni zažila ozbrojený konflikt s Ruskem. Jaká je zde situace dnes? Setkali jsme se s lidmi z občanského sdružení Civitas Georgica, kterým leží na srdci stav demokracie a občanské společnosti v jejich zemi. Byla neděle a s šéfem sdružení jsme jeli pomoci jeho kolegovi při vinobraní na venkovskou farmu. Ovšem Gruzie prý potřebuje jinou pomoc.
Reportáž vznikla ve spolupráci s občanským sdružením
Agora Central Europe, které se v Gruzii účastní projektu rozvojové spolupráce.

Ivo Bystřičan8. 10. 2009
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Svatý Otec Superstar

Josef Ratzinger v roce 2006 napsal: „Rocková hudba je vyjádřením primitivních vášní a na rockových festivalech nabývá kultového charakteru, formu uctívání, která je v protikladu vůči křesťanskému uctívání. Lidé se ocitají mimo sebe tím, že jsou součástí davu a také citovým šokem z rytmu, hluku a zvláštních světelných efektů. V extázi ze ztráty zábran se ocitají v područí primitivních sil světa.“ Podívejte se na reportáž ze mše, kterou Benedikt XVI. sloužil ve Staré Boleslavi.

Ivo Bystřičan29. 9. 2009
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Bitva o bydlení

Netrvalo dlouho a skupina squaterů vystěhovaných z mnoho let fungujícího squatu Milada o sobě dává opět razantněji vědět. Spolupořádá „Týden nepřizpůsobivosti“, v rámci kterého se uskuteční demonstrace, koncerty, přednášky a divadla. První den festivalu začal pokusem obsadit dům v Apolinářské ulici v Praze. Sobotní demonstrace a pochod vyústily v celodenní poziční bitvu před objektem mezi příznivci squaterů a policejními těžkooděnci.

Ivo Bystřičan13. 9. 2009
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Mrkví proti prasatům

Kdo se přistěhuje na vesnici, riskuje prý přezdívku „náplavy“ a podezření z přezíravosti, zejméně žije-li zcela jiný život. Podobně na tom byli biofarmáři, kteří se přistěhovali do vesnice Solany. Nálepky naivních ekopodivínů se ale zbavili zcela pragmatickou akcí - boji proti plánu holandského investora postavit na kraji vesnice obří prasečák. Podívejte se jak se propojovaly síly těch, kteří si většinou údajně nemohou přijít na jméno…

Ivo Bystřičan25. 8. 2009
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Kočkopes na startu

Jednou ze strategií předvolebního boje je uzavírání koalic, kdy se na kandidátkách se potkávají lidé politicky značně nesourodí. Problémy z toho plynoucí se ukázaly v případě konzervativní KDU a liberální EDS, kde dohoda u umístění Jany Hybáškové na reprezentativním volitelném místě vedla téměř k lidoveckému povstání. Co tedy mísení politických ideí může znamenat pro voliče a k čemu povede v novém parlamentu?
O tématu čtěte také článek Silvie Lauder Kam s ní v Respektu 34/09.

Ivo Bystřičan18. 8. 2009
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Portfolio - Marian Friedl

Vymezit žánrovou působnost Mariana Friedla (1979), absolventa VOŠ při Konzervatoři Jaroslava Ježka a etnologie na Filozofické fakultě UK, není snadné. V posledních letech inklinuje k jazzové hudbě a byl aktivním členem její pražské scény (formace Nedaba, Zeurítia a další). K jazzu se však dostal poněkud nezvyklou cestou – od lidové hudby, které se věnoval od dětství v rodném Slezsku. Nyní žije v obou těchto hudebních světech a narušuje jejich vzájemné hranice. Podívejte se, jak se mu to daří.

Ivo Bystřičan17. 8. 2009
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LFŠ versus FNR &ndash; jak jim dupou králíci?

Po loňském dramatickém odchodu uměleckého ředitele Jiřího Králíka z Letní filmové školy v Uherském Hradišti se letos poprvé uskutečnil filmový Festival nad řekou v Písku. Překrývající se termín LFŠ a festivalu založeného Jiřím Králíkem předem vzbudil obavy z konkurenčního boje o návštěvníky, jehož důsledkem by bylo finanční ohrožení obou festivalů.
Jak se festivaly povedly? Je v Čechách místo pro dvě takové filmové akce nebo přijdeme o obě?
Článek Jana Gregora Spolu a ve tmě si můžete přečíst v Respektu 33/09.

Ivo Bystřičan10. 8. 2009

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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