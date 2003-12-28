0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Redakce

Ivana Pustějovská

8napsaných článků

Všechny publikované články

Bylo to, jako když zajde slunce
Rozhovor12 minut

Bylo to, jako když zajde slunce

Rámeček
Vlasta Šedá (na snímku s manželem a synem) je původní profesí učitelka v mateřské škole. Spolu s manželem vychovala syna Jiřího (dnes 27), který je postižen Downovým syndromem: díky jejich pomoci vystudoval tříletou praktickou školu, vyučil se pomocným kuchařem. Je aktivní sportovec, účastní se olympiád pro postižené, maluje obrázky a je autorem několika publikací (Český myšlení, Trochu něhy, Citlivost barevného slunce, Dominičiny pohádky). Absolvoval také kurz pro asistenty rané péče a se svou matkou založil v Hlinsku „Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem“. Od roku 1998 pracuje v Dětském centru v Novém Jičíně. Loni obdržel jako první mentálně postižený Cenu Olgy Havlové, určenou lidem s handicapem, kteří pomáhají ostatním.
Konec rámečku

Co to je vlastně Downův syndrom?
Vrozená mentální vada, kterou způsobuje přítomnost jednoho nadbytečného chromozomu. Lidé s Downovým syndromem bývali v minulosti považování za nevzdělatelné, bez jakékoli perspektivy. I dnes narážejí rodiče, kterým se takové dítě narodí, ve svém okolí na spoustu mýtů.

Ivana Pustějovská19. 7. 2003
Masový vrah mezi námi
Civilizace6 minut

Masový vrah mezi námi

Na starých mužích, kteří si občas sednou na lavičku a krmí holuby, vlastně nemusí být nic zajímavého. Snad jen že některý z nich může být největším československým masovým vrahem. Karol Pazúr, který nechal měsíc po válce chladnokrevně povraždit 265 německých civilistů, může být opravdu kdekoli. Po vyhlášeném funkcionáři Svazu protifašistických bojovníků, který se nikdy nepřestal holedbat postřílením téměř tří stovek „fašistů“ (nejmladšímu bylo šest měsíců), se po roce 1989 slehla zem. Možná si užívá penze v Košicích, prý ho viděli v Americe, možná leží s kamenem na krku v některém slovenském jezeře.

Ivana Pustějovská15. 6. 2003

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

Ukázat všechny členy redakce