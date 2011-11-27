Igor Kytka

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Lukáš Havel navázal na sběr papíru a učí žáky sbírat použitý rostlinný olej
Proč česká města neumějí bojovat se smogem
Proč zdejší zákazníci tak snadno vyměnili pevné linky za drahé mobily
„Myšlenky, které stojí za to šířit,“ to je motto konferencí TEDx. Děje se tak nenásilnou formou. Spíše než konference jsou to intelektuální večírky.
Víkendová projížďka rodin s kočárky, in-line bruslařů a cyklistů se může lehce proměnit v otravný boj o prostor. Zvlášť když se všichni potkají na jedné trase.
Heřman Volf ochrnul a dál jede za svým snem
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