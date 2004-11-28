Hynek Just
7napsaných článků
7napsaných článků
Australský hudebník Nick Cave je klasickým případem umělce, pro kterého tvorba znamená nezbytnou součást osobní psychoterapie. Své diagnózy a momentální nálady umí ovšem vždy pregnantně formulovat, a vzbudit tím pocit, že jeho problémy patří i mnoha dalším lidem. Jednou vystupuje jako troska navždy ztracená ve svých závislostech, podruhé jako vyrovnaný stárnoucí intelektuál – hranice mezi pravdou a pózou se přitom zvenčí jeví dost rozmlžená. V tom se Nick Cave nezměnil ani na svém nejnovějším studiovém dvojalbu Abattoir Blues/The Lyre Of Orpheus, starou dobrou rozervanost tu ale představuje v čerstvé hudební poloze.