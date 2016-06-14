Helena Zikmundová

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Co chtějí transgender lidé v České republice? Totéž, co kdekoli jinde: právo na svůj vlastní příběh
Díky popkultuře začíná širší veřejnost konečně chápat, co to znamená být transgender
Jak jsou na tom české kuchařské show: po aférce s profesionály se vracíme k hercům, muzikantům a jiným amatérům
Téhle show velím já: když se autorky častěji dostanou ke kormidlu, je televize bohatší
Šestašedesátý ročník trofejí potvrdil, že nás současná televize rozmazluje
Komik John Oliver na HBO potvrzuje, že satira začala plnit zpravodajskou funkci lépe než zpravodajství samo
Seriály už se nebojí zobrazovat zdravotně postižené hrdiny
Nikdy jsme neměli tolik domácích televizních kanálů jako teď. Posouvá nás to blíž světu?
Televize zjistily, že největší jistotou už pro ně nejsouvztahové příběhy. Alespoň ne v té podobě, v jaké je divákům předkládají.
Seriál Girls: Co je to být mladá nezávislá žena v New Yorku
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