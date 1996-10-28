Emílie Harantová
9napsaných článků
9napsaných článků
Rakousko jako by nikdy opravdu nevybočilo z rytmu císařského valčíku: tančilo ho jak při příchodu Hitlera v roce 1938, tak při vítání Rusů o sedm let později. Výjimkou bylo možná jen krátké údobí po rozpadu monarchie, kdy Rakušané museli hledat národní i hospodářskou identitu.
Se jménem belgického politika Willyho Claese se donedávna pojily pouze superlativy: tento socialista, který působil na různých úrovních v mnoha belgických kabinetech, byl považován za silnou politickou osobnost s mimořádnými diplomatickými schopnostmi.
Rakousko platilo po celou poválečnou éru za ostrov stability, v němž tak trochu přežívaly staré dobré jistoty někdejší monarchie. U vlády se mírumilovně střídaly dvě strany, hospodářství prosperovalo a sociální vymoženosti byly téměř socialistické.