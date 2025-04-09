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Egon Lánský

27napsaných článků

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Rozhľady a perspektívy
Civilizace4 minuty

Rozhľady a perspektívy

V čase, keď sa naša politická revolúcia začína dostávať do závozu a my, oslepení perspektívami Európy a sveta našich predstáv, sa čoraz viac zahlcujeme nesvetovými problémami domácej výroby, brániacimi nám akosi "zgruntu" sa pustiť do riešenia problémov skutočných, stojí za to zdvihnúť na chvíľu zrak a poučiť sa od tých, do spoločenstva ktorých by sme tak radi patrili napriek tomu, že si cestu doň nijako neuľahčujeme.

Egon Lánský31. 10. 1990
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Ondřej Kundra

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