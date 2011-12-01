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19napsaných článků
19napsaných článků
Ekonomický sloupkař rozebírá devět měsíců globální (a místní) finanční a politické krize.
Mistři světa Amoleta od Jana Macháčka zachycuje devět měsíců, v jejichž průběhu se změnila mapa finančního a ekonomického světa. Autor v ní prostřednictvím svých denních Auditů zachycuje globální finanční krizi a dnešní recesi, uvádí situaci v České republice do celosvětového kontextu a monitoruje globální diskuzi, kterou tato krize - zatím nejhlubší od počátku minulého století - vyvolala.