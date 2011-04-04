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Audity Jana Macháčka vyšly knižně
Edice1 minuta

Audity Jana Macháčka vyšly knižně

Ekonomický sloupkař rozebírá devět měsíců globální (a místní) finanční a politické krize.
Mistři světa Amoleta od Jana Macháčka zachycuje devět měsíců, v jejichž průběhu se změnila mapa finančního a ekonomického světa. Autor v ní prostřednictvím svých denních Auditů zachycuje globální finanční krizi a dnešní recesi, uvádí situaci v České republice do celosvětového kontextu a monitoruje globální diskuzi, kterou tato krize - zatím nejhlubší od počátku minulého století - vyvolala.

Edice1. 6. 2009
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