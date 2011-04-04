Edice
49 článků
Edice1 minuta
4. 4. 2011
Hledá se prezident
209 kreseb a 33 obrazů Pavla Reisenauera
Albertov 16.00
Soukromé století
Víla VIVIVÍLA a stíny zvířat
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Respekt ObchodPřejít do obchodu
Monika Načeva a Michal Pavlíček na United Islands of Prague
Edice15. 6. 2009
Lenka Dusilová a Eternal Seekers na Hudbě mezi bloky 2009
David Černý v Respekt Edici
Monika Načeva a DJ Five na Chill-out festivalu
Edice4. 6. 2009
Audity Jana Macháčka vyšly knižně
Ekonomický sloupkař rozebírá devět měsíců globální (a místní) finanční a politické krize.
Mistři světa Amoleta od Jana Macháčka zachycuje devět měsíců, v jejichž průběhu se změnila mapa finančního a ekonomického světa. Autor v ní prostřednictvím svých denních Auditů zachycuje globální finanční krizi a dnešní recesi, uvádí situaci v České republice do celosvětového kontextu a monitoruje globální diskuzi, kterou tato krize - zatím nejhlubší od počátku minulého století - vyvolala.
Edice1. 6. 2009