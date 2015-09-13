David Marek

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Události posledních týdnů v čínské ekonomice vyvolávají otázku o funkčnosti státního kapitalismu
Intervence byly úspěch – teď ale kdy s nimi skončit
Řešení existuje, problém je, zda je k němu také vůle politiků
Kauza LIBOR odhalila, že velké banky manipulovaly s úrokovými sazbami, proto je důležité hlídat i český PRIBOR
Česko silně pokulhává za vyspělými zeměmi ve schopnosti vybírat daně
Vládní návrh na ústavně zaručený limit dluhu veřejných financí je příliš málo ambiciózní
Většina Evropy si přeje společnou měnu, ale neví jak, přestože předpoklady její existence jsou dávno známy
Dlouho očekávaný krok evropských centrálních bankéřů má pomoci ekonomickému růstu
Analýza rozpočtů a dluhů evropských států naznačuje, že evropské ekonomice by prospělo mírné povolení německých otěží
Důchodová komise zveřejnila plán, podle něhož si v průměru budeme užívat penzi po čtvrtinu z délky života
Jak dlouho bude ještě trvat, než tuzemská ekonomika dožene nejvyspělejší země
Češi by se při hledání peněz na podporu výzkumu měli více otevřít soukromým investorům
Pár dobře míněných rad vládě, která připravuje ústavní zákon o maximální výši dluhu.
Navzdory vyspělé ekonomice jsme zaostalí ve využívání finančních služeb
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