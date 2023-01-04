David Grossmann
8napsaných článků
8napsaných článků
Být izraelským spisovatelem, který zahajuje Mezinárodní literární festival v Berlíně – kromě toho, že je to velká čest –, je samo o sobě kombinací, jež by v jedné větě, ba ani v jedné myšlence ještě nedávno nebyla možná a dodnes mě svým způsobem vzrušuje.
V dubnu 2005 se na mapové vyhledávací službě společnosti Google poprvé objevily satelitní snímky vybraných míst na zeměkouli. Vznikl tehdy blog bratrů Alexe a Jamese Turnbulových, web designerů ze skotského Edinburghu. Ti byli tak fascinováni brouzdáním po satelitních mapách, že se rozhodli na svých stránkách zveřejňovat zajímavá místa, na která při svých virtuálních toulkách narazili.
V úterý u nás nakladatelství BB/art vydá první díl komiksu Persepolis od Íránky Marjany Satrapiové. Autorka v autobiografickém románu načrtává střídmou černobílou kresbou příběh, který si prožila v íránském Teheránu během čtyř zlomových let.