Čestmír Lang
25napsaných článků
25napsaných článků
Po Německu putuje výstava originálů výtvarných návrhů obálek týdeníku Der Spiegel. Letos totiž uplyne padesát let od chvíle, kdy nejvlivnější německý magazín vsadil na titulní stranu coby provokativní a ironický poutač potenciálních čtenářů.
Podle slov šéfgrafika Stefana Kiefera může výtvarně nápaditá a současně dobře načasovaná obálka přinést zvýšení nákladu až o 15 procent, což v případě Spiegelu znamená 150 000 exemplářů anebo 450 000 eur navíc. Na výtvarných návrzích titulních stran časopisu pracovala v minulosti řada světově známých umělců, jako například Joseph Beuys, francouzský existencialistický malíř Bernard Buffet nebo v USA známý neosurrealista Rafal Olbinski. Neúspěšně Der Spiegel přesvědčoval ke spolupráci protagonisty pop-artu Andyho Warhola a Claese Oldenburga. Až v poslední době jsou obálky týdeníku koncipovány spíše ve stylu výtvarně méně nápaditého malířského hyperrealismu. Nicméně i zde může zjevná nebo skrytější ironie slavit překvapivé úspěchy.
„Žádné umění bez opojení.“ Tato teze Jeana Dubuffeta, pravděpodobně nejvýznamnějšího francouzského umělce druhé poloviny 20. století, zdobí vstup výstavy Dubuffet a art brut v düsseldorfském Kunstpalastu. Její kurátor, ředitel muzea Jean-Hubert Martin je etnolog a nekonvenční historik umění, který jako jeden z mála neuznává bariéry mezi uměním Západu a třetího světa, mezi etablovanou modernou a tvorbou autodidaktů.
Socialistka a revolucionářka Rosa Luxemburgová se krátce po svém zavraždění pravicovými bojůvkami v Berlíně roku 1919 stala jednou z ikon mezinárodního levicového hnutí. V roce 1926 jí postavila sociálnědemokratická vláda výmarské republiky pomník, který byl ovšem po nástupu Hitlera k moci rychle srovnán se zemí. Nyní, o sedmdesát let později, se na východoberlínském náměstí nesoucím její jméno objeví nový, tentokrát velmi civilní monument. Za toto na německé poměry velmi překvapivé rozhodnutí vděčí obyvatelé Berlína konstelaci v Senátu, kde je od roku 2001 u moci koalice sociálních demokratů a postkomunistické strany PDS. Staronoví komunisté si totiž zřízení pomníku vymínili jako jednu z podmínek koaliční smlouvy.