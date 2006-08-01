Bohdan Kopčák
5napsaných článků
5napsaných článků
Co si pomyslet o zásadních změnách na Ukrajině počátkem září? Byla to skutečná očista revoluce, nebo pouhý boj o koryta? Odpověď může dát výhled od parlamentních voleb chystaných na konec března. Teď se neví, bude-li pro vstup do jednokomorového parlamentu, Verchovné rady, platit dnešní tříprocentní, pětiprocentní, nebo dokonce sedmiprocentní hranice a bude-li stejná laťka nastavena pro jednotlivé strany i jejich koalice.
Lidé na Ukrajině očekávali od loňské pomerančové revoluce zásadní a rychlou demokratizaci společnosti, politickou i ekonomickou integraci do světa, ve kterém platí řád a zákony pro všechny, očekávali prosperitu, zvýšení životní úrovně a vizi lepší budoucnosti. Po více než půlroce mají mnohem více demokracie a občanských svobod, mnohem svobodnější, leč stále ne dostatečně svobodná média, vojenskou službu zkrácenou na jeden rok a naději, že jednou bude lépe. Na zbytek ale musí čekat.