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Redakce

Bohdan Kopčák

5napsaných článků

Všechny publikované články

Zloděj křičí: Chyťte zloděje!
Zahraničí7 minut

Zloděj křičí: Chyťte zloděje!

Co si pomyslet o zásadních změnách na Ukrajině počátkem září? Byla to skutečná očista revoluce, nebo pouhý boj o koryta? Odpověď může dát výhled od parlamentních voleb chystaných na konec března. Teď se neví, bude-li pro vstup do jednokomorového parlamentu, Verchovné rady, platit dnešní tříprocentní, pětiprocentní, nebo dokonce sedmiprocentní hranice a bude-li stejná laťka nastavena pro jednotlivé strany i jejich koalice.

Bohdan Kopčák26. 9. 2005
Ukrajina se probudila do reality
Zahraničí8 minut

Ukrajina se probudila do reality

Lidé na Ukrajině očekávali od loňské pomerančové revoluce zásadní a rychlou demokratizaci společnosti, politickou i ekonomickou integraci do světa, ve kterém platí řád a zákony pro všechny, očekávali prosperitu, zvýšení životní úrovně a vizi lepší budoucnosti. Po více než půlroce mají mnohem více demokracie a občanských svobod, mnohem svobodnější, leč stále ne dostatečně svobodná média, vojenskou službu zkrácenou na jeden rok a naději, že jednou bude lépe. Na zbytek ale musí čekat.

Bohdan Kopčák24. 7. 2005

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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