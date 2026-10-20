Redakce
Barbora Voříšková
Vystudovala bohemistiku a angličtinu pro překlad a tlumočení na FF UK, nyní studuje komparatistiku tamtéž. Pracuje jako editorka webu Vogue CS a korektorka. Přispívá do A2 – kulturního čtrnáctideníku, Týdeníku Respekt, kde absolvovala stáž, a Deníku N. Za svou esej Pečuj a padni. Izolace pečujících je téma, které nikdo neřeší byla v roce 2025 nominovaná na Novinářskou cenu v kategorii Komentář. Věnuje se současné literatuře a sociálním tématům spojeným s péčí (nejen) o lidi s hendikepem.
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