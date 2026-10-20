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Redakce

Barbora Voříšková

Vystudovala bohemistiku a angličtinu pro překlad a tlumočení na FF UK, nyní studuje komparatistiku tamtéž. Pracuje jako editorka webu Vogue CS a korektorka. Přispívá do A2 – kulturního čtrnáctideníku, Týdeníku Respekt, kde absolvovala stáž, a Deníku N. Za svou esej Pečuj a padni. Izolace pečujících je téma, které nikdo neřeší byla v roce 2025 nominovaná na Novinářskou cenu v kategorii Komentář. Věnuje se současné literatuře a sociálním tématům spojeným s péčí (nejen) o lidi s hendikepem.

7napsaných článků

Všechny publikované články

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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