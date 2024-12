Nemísta rodičovství

Do divokých (ne)míst antropocénu, jež ožívají někde za zorným polem, zasadil Jonáš Zbořil svou prozaickou prvotinu Flora. Trčí z ní větvičky neprostupných keřů, kabely pohozené na kraji neudržované komunikace, zpuchřelé pneumatiky, ale i čerstvě zrozená a zářivá zeleň. Jako by autor rozevřel stránky své předchozí knihy, básnické sbírky Nová divočina, a nechal z nich Florou skrz naskrz prorůst bující přírodu, která spolkne vše, co se jí postaví do cesty. Nejsou to však jen obrazy nové divočiny, které se do útlé novely ze Zbořilovy poezie výrazně propsaly – ve stejné míře se v ní setkáváme se sugestivním básnickým jazykem, něžným ohledáváním rodičovství a konturami změn klimatu.