André Glucksmann
6napsaných článků
6napsaných článků
Nevěřte tomu, že jde o lokální záležitost: od pádu berlínské zdi je to zřejmě nejdůležitější bod v moderních evropských dějinách. Moskva udala tón: „genocida“. Tak zní Putinovo obvinění. Při šedesátém výročí osvobození Osvětimi to slovo vyslovit nedokázal. Jemný Medveděv mluví o „Mnichově“, jako kdyby Gruzie se svými čtyři a půl milionu obyvatel byla reinkarnací třetí říše.
Překvapení prezidentských voleb se odehrálo už dávno před prvním kolem. Francouzi prožívají mentální proměnu – všude je cítit odmítání ztuhlé Francie, z níž se stal jakýsi muzeální špitál vydaný napospas vlastním infekcím: sobectví, diskriminaci, agresivitě a depresi.