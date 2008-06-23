Alexandra Šimegová

8napsaných článků
Výtvarná výchova jak jste jí nezažili, aneb práce s prostorem pod vedením malíře a pedagoga Vladimíra Skrepla.
Výtvarná výchova jak jste jí nezažili, aneb pokořování autority podle dánského konceptualisty Jespera Alvaera.
Výtvarná výchova jak jste jí nezažili, aneb lekce vizuálního umění podle ruského avantgardisty Alexeje Kluykova.
Solární kutil Jakub Mottl neplatí za elektřinu skoro nic. Nechte se inspirovat.
Zhlédněte sestřih debaty s komentátorem Respektu Erikem Taberym a režisérem Tomášem Kudrnou o politice, filmu Vládneme, nerušit, a stejnojmenné knize.
Nastupující hvězda polského loutkářství Agáta Kucińská navštívila Prahu. Zhlédněte její miniprofil.
Podívejte se na záběry z protestní demonstrace před čínskou ambasádou v Praze.
Co o nás vypovídá vzestup Jiřího Čunka v politice? Sestřih veřejné debaty.
šéfredaktor
zástupce šéfredaktora
vedoucí rubriky Komentáře
editor
editor webu
redaktorka vydání
vedoucí vydání