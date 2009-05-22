Adam Javůrek
54napsaných článků
54napsaných článků
O tom, jestli se již brzy staneme svědky zániku tištěných médií, nakolik ohrožuje internet profesionální žurnalistiku, i o tom jak bude vypadat práce novináře za pár let, jste mohli diskutovat s Adamem Javůrkem, odborníkem na online žurnalistiku.
Internetový svět má nového korunního prince. Zatímco předloni byli všichni pobláznění z videoserveru YouTube a loni básnili o internetové síti přátel MySpace, letos je miláčkem odborné veřejnosti konkurence MySpace – sociální síť Facebook.
Z webu se dá vařit.
Co čte Adam Javůrek
Na kolik si ceníte své soukromí? Většina lidí má k této otázce poněkud schizofrenní postoj: tvrdí sice, že je pro ně soukromí důležité, že je stále více jejich osobních údajů a informací přístupné na internetu firmám, úřadům i běžným brouzdalům, ale zároveň s ním bez obav hazardují.
Skype měl dvoudenní výpadek.