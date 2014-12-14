Adam Gebrian

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Náhrada vyhořelého historického domu v údolí Rýna současnými prostředky interpretuje jeho bývalé kvality
Drobné, ale důležité úpravy obecních budov v Líbeznicích
Brněnská kavárna Morgal: bravurně utracené veřejné peníze
Uvolněnost venku a přesnost uvnitř: výjimečná novostavba rodinného domu v zóně pražských satelitů
Galerie Jaroslava Fragnera ukazuje opomíjený rozměr současné české architektury
Tým kolem souboru Cirk La Putyka ukazuje hlavnímu městu nejlepší význam slova „zahušťování“
Jak vzniká prvotřídní výstavní prostor na malém městě
Rafinovaně nenápadná proměna vysloužilé garáže v centru hlavního města
Novostavba rodinného domu v satelitu.
Na cestě s novátorem Rajnišem, který zasypává propast mezi přírodou a člověkem
Jak vypadá současná alternativa legendárního hausbótu
Novostavba na okraji Prahy dokazuje, že důsledné dodržování striktních limitů může vést k mimořádně originálnímu domu
Nesentimentální rekonstrukce malého a vlhkého domu v půvabné pražské lokalitě
Kancelářská budova v Ostravě jako příklad zahušťování sídlišť
Mimořádně zdařilá přestavba domku v pražském Hloubětíně
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