Ranní postřeh Marka Torčíka: Kdo je tu ještě vůbec člověk?

Že žijeme v dystopii, by někomu mohlo připadat i při náhodném otevření zpráv. Jindy to zase vypadá, jako bychom se vrátili v čase do roku 2015, do doby, kdy se dnes už premiér Petr Fiala fotil před plotem na cizích hranicích. V podobném duchu se u nás o deset let později rozjíždí předvolební kampaně politických stran. Billboardy SPD generované umělou inteligencí sice skončily u soudu, nové AI video strany Motoristé sobě ale opět zobrazuje uprchlíky (poznáte je podle barvy pleti) coby rabující voliče hnutí STAN.