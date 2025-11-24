0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když se mladí lidé naštvou
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
24. 11. 20253 minuty

Ranní postřeh Jungwirth & Sedláčková: Hospodský kvíz a strach z kriminálu

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Pavel Jungwirth
,
Veronika Sedláčková

Zní to jako otázka z hospodského kvízu: Co mají společného Trump, Netanjahu, Babiš, Okamura a Turek? Ne, nedá se jen tak lehce říct, že by člověk ani s jedním z nich nešel na pivo, to je věc osobního vkusu. Správná odpověď zní, že všichni mají oplétačky se soudy. A co na to voliči a voličky? Vzkaz vítězné většiny je jasný: No a? 

Čím to je, že nejen trestní stíhání, ale už ani obžaloba neubírá politikům na kráse, a dokonce se zdá, že jejich přitažlivost pro velkou část veřejnosti roste? Odpověď se dá nalézt v neposlední řadě ve zpochybňování vyšetřování a soudního rozhodování ze strany zástupců politického života, kterým hrozí vězení. Zastavme se nejdřív u vítěze letošních parlamentních voleb. Andrej Babiš použil silná slova na adresu pražského Vrchního soudu naposledy letos v létě. Rozhodnutí, podle něhož předseda ANO spáchal v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo hned dva trestné činy, označil za „naprosto absurdní, scestné a účelové“. Přitom stejně v této kauze rozhodl soud i v případě Jany Nagyové, loni zvolené europoslankyně ze stejné strany. 

Buďme ovšem spravedliví, verdikt „vinen“ a letitý boj se zákonem nevadí ani některým zástupcům opačného politického tábora. Doslova před pár týdny podpořili liberečtí Starostové svého hejtmana Martina Půtu. Ten je přitom (i když nepravomocně) odsouzený v korupční kauze a obvinění čelí i v dalším případě. Ani on svou politickou jízdu nekončí, příští rok se chystá kandidovat v senátních volbách. 

↓ INZERCE

Jistě, co je jednoduššího než udělat z vlastních selhání snahu politických oponentů o diskreditaci. Co když ale kvůli tomu lidé přestávají věřit ve spravedlnost a v to, že jsou státní zástupci a soudy na jejich straně? Kdo by bral za slovo instituce v zemi, kde „všechno je kampaň“? A jak vidíme v USA, nedůvěra jde dál – kdo by dnes věřil výsledkům vědeckého bádání nebo vzdělávacím institucím? V ohrožení se ocitá celá společenská smlouva, v ohrožení se ocitá demokracie sama. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články