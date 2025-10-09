0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
10. 9. 20257 minut

Ranní postřeh Jany Matesové: Pořád se říká, že u voleb jde o všechno. Teď je to pravda

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Jana Matesová

Na předvolebních plakátech čteme, že teď jde o vše, a z médií a sociálních sítí slyšíme a dočteme se, že tohle se před volbami říká vždy a je to jen takový folklor. Jenže relativizaci, zlehčování vážnosti současné doby a těchto voleb nijak nenahrávají data. Do té míry, že se člověk maně ptá po motivaci tohoto zlehčování.

Podle výsledků exkluzivního výzkumu STEM/MARK pro Seznam Zprávy si 43 procent Čechů myslí, že se Česko nevyvíjí správným směrem. Jen 42 procent respondentů si myslí, že Česko by mělo patřit na Západ. Sice jen tři procenta lidí se explicitě vyjádřila, že Česko by mělo patřit spíše nebo určitě na Východ, ale u prvovoličů a příjmově nejslabších domácností je to celých devět procent.

V rámci souboru všech respondentů 55 procent není vyhraněno. Nejraději by Česko viděli jako „neutrální“. Nejčastěji si pod tím podle autorů výzkumu představovali „Švýcarsko, klidnou a prosperující zemi“ nebo „most mezi Ruskem a Amerikou“. Lidem také vadí obraz současného Západu jako země s „gryndýly“, migrací a přehnanou ochranou sexuálních menšin. U častých nevoličů je takových respondentů 69 procent, u seniorů nad 65 let a příjmově nejslabších domácností 60 procent.

↓ INZERCE

Výsledky by nás neměly nechat klidnými, zlehčování vůbec není namístě. Západní orientaci, naši historickou přirozenou kulturní a hodnotovou orientaci už si přeje jen menšina dospělých oprávněných voličů. Příčinou přitom objektivně není ekonomický vývoj společnosti. Podle dat vzrostla životní úroveň českého obyvatelstva od roku 1989 na dvojnásobek – poté, co předchozích 41 let příslušnosti k Východu ztrácela v mezinárodním srovnání tak, že země, které se nám ještě po komunistickém puči ve srovnání průměrné životní úrovně dívaly z uctivé vzdálenosti na záda, jako například Rakousko, byly v roce 1989 tak daleko před námi, že jsme je v průměrné životní úrovni nedohnali dodnes. Srovnání osobních svobod v rozhodování, projevu, cestování, studiu – a ano, i u voleb – v dobách naší příslušnosti na Východ a nyní je tak propastné, že generace pod 45 let si to už ani nedovedou představit.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články