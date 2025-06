Ranní postřeh Ivana Pilipa: Bitcoinová aféra je velký problém, ale volby musí být o jiných tématech

Bitcoinová aféra exministra Blažka neutichá a zřejmě zcela neutichne až do voleb. Je celkem pochopitelné, že tato neuvěřitelná chyba vyvolala reakce opozice a vede k velkému tlaku na vládu. Bohužel je to ale další příběh, který přispěje k přeměně volebního střetu ze souboje programů a návrhů na lepší fungování státu k poukazování všech účastníků na to, kdo je horší a má za sebou víc nekalých činů – bitcoin vs. Čapí hnízdo, zámeček ve Francii proti Dozimetru, Chomutov vs. byty v Brně…